EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

"Роза Хутор" поддержал публикацию монографии по истории Красной Поляны

Культура

Уникальная книга "История Красной Поляны" совсем недавно вышла из печати. Она стала первым изданием в отечественной исторической и краеведческой литературе, обобщающим сквозную историю местности в долине реки Мзымта от древних времен до современности. В книге в деталях показывается смена эпох в регионе, история возникновения и развития Красной Поляны, особенности ее жизни в разное время. Проект был реализован при поддержке курорта "Роза Хутор".

"Роза Хутор" поддержал публикацию монографии по истории Красной Поляны

"В стратегии устойчивого развития нашего курорта есть направление "Историческое наследие", в рамках которого мы работаем над изучением и популяризацией истории горного Причерноморья. Эти прекрасные места стали частью России всего полтора века назад, поэтому ценные знания об отдаленных исторических событиях нам приходится собирать по крупицам. В этой связи мы решили поддержать издание монографии, аккумулирующей достоверные данные о поселке Красная Поляна и его окрестностях. Весь имеющийся в распоряжении курорта тираж, около 300 экземпляров, мы планируем передать в муниципальные и школьные библиотеки Сочи", — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Автор книги — историк и краевед Дмитрий Андреев, известный своими работами, посвященными изучению топонимов и истории Западного Кавказа. Над новой книгой "История Красной Поляны" он трудился более пяти лет, используя обширные данные архивов

  • Москвы,
  • Санкт-Петербурга,
  • Краснодара,
  • Сочи,
  • Новороссийска,
  • Ставрополя
  • и Тбилиси,

а также малоизвестные источники.

"Долгое время я занимаюсь туризмом, всегда интересовался историей горного Причерноморья. Но всеобъемлющего труда, посвященного этой теме не нашел. За годы работы над книгой я изучил порядка 600 архивных дел", — рассказал автор книги Дмитрий Андреев.

Сегодня читателям доступен первый том издания "История Красной Поляны". В нем описаны события, отражающие период с древних времен до середины второго десятилетия ХХ века. Так, в книге приведены корректные данные о времени переселения греческих семей в долину реки Мзымты, рассмотрены в подробностях история возникновения Свято-Троицкого монастыря, заселение вновь образованного города Романовска и его социально-экономическая жизнь. В издании впервые опубликованы фрагменты дневника инженера Константинова об изысканиях при строительстве первой дороги в горы. Ощутить дух эпохи и погрузиться в него помогает большое количество иллюстраций. Продолжит "Историю Красной Поляны" второй том, посвященный событиям, происходящим в поселке в ХХ веке. Его выпуск запланирован на май 2022 года.

Общий тираж книги "История Красной Поляны" — 500 экземпляров. Приобрести ее можно в магазинах поселка, а также через сайт издания www.mountaindreams.ru.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
Темы роза хутор краснодарский край
Sberbank
Новости
"Роза Хутор" поддержал публикацию монографии по истории Красной Поляны
В ФРГ не исключили ухудшения ситуации с газоснабжением
Ходорковский об увольнении Чубайса: "Тихо отъехал"
Зеленский призвал НАТО предоставить Украине каждый сотый танк и самолёт альянса
На Украине наштамповали медали "за взятия Крыма"
Песков: Шойгу очень загружен работой
В Кремле дали пояснение по поводу перехода на оплату за газ на рубли
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Мишустин рассказал о мерах поддержки молодёжи и ИТ-компаний
Директор "Кинотавра" предупредил об отмене фестиваля из-за политических событий
Популярное
Евросоюз
В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z

В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.

В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Экономика и бизнес
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская Константин Кузнецов Как из Зеленского делают нового Че Гевару Константин Кузнецов Игорь Буккер Глобальное "теневое правительство" оценило эффект антироссийских санкций Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Мэр Мариуполя Бойченко сбежал из города
Мир. Новости мира
Зеленский разозлил французов своим выступлением перед парламентом Франции
Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США
Ближний Восток
Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США
Последние материалы
Директор "Кинотавра" предупредил об отмене фестиваля из-за политических событий
Песков объяснил роль Абрамовича на российско-украинских переговорах
В Греции раскритиковали слова замглавы МИДа произвести в России госпереворот
Министр обороны Великобритании проговорился: "Мы войдём в воды Чёрного моря"
Песков о добровольной отставке Чубайса: "Уволился и уволился"
Посол Андреев: Польша заблокировала счета посольства РФ
Премьер Польши Моравецкий: из-за санкций против РФ кошельки поляков худеют
В Эстонии потребовали пересмотреть политику НАТО: "Нужны планы обороны"
Давление снижается: в МВД отказались от плановых проверок бизнеса
"Норникель" временно заморозит цены на никель и алюминий в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников