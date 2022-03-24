"Роза Хутор" поддержал публикацию монографии по истории Красной Поляны

Уникальная книга "История Красной Поляны" совсем недавно вышла из печати. Она стала первым изданием в отечественной исторической и краеведческой литературе, обобщающим сквозную историю местности в долине реки Мзымта от древних времен до современности. В книге в деталях показывается смена эпох в регионе, история возникновения и развития Красной Поляны, особенности ее жизни в разное время. Проект был реализован при поддержке курорта "Роза Хутор".

"В стратегии устойчивого развития нашего курорта есть направление "Историческое наследие", в рамках которого мы работаем над изучением и популяризацией истории горного Причерноморья. Эти прекрасные места стали частью России всего полтора века назад, поэтому ценные знания об отдаленных исторических событиях нам приходится собирать по крупицам. В этой связи мы решили поддержать издание монографии, аккумулирующей достоверные данные о поселке Красная Поляна и его окрестностях. Весь имеющийся в распоряжении курорта тираж, около 300 экземпляров, мы планируем передать в муниципальные и школьные библиотеки Сочи", — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Автор книги — историк и краевед Дмитрий Андреев, известный своими работами, посвященными изучению топонимов и истории Западного Кавказа. Над новой книгой "История Красной Поляны" он трудился более пяти лет, используя обширные данные архивов

Москвы,

Санкт-Петербурга,

Краснодара,

Сочи,

Новороссийска,

Ставрополя

и Тбилиси,

а также малоизвестные источники.

"Долгое время я занимаюсь туризмом, всегда интересовался историей горного Причерноморья. Но всеобъемлющего труда, посвященного этой теме не нашел. За годы работы над книгой я изучил порядка 600 архивных дел", — рассказал автор книги Дмитрий Андреев.

Сегодня читателям доступен первый том издания "История Красной Поляны". В нем описаны события, отражающие период с древних времен до середины второго десятилетия ХХ века. Так, в книге приведены корректные данные о времени переселения греческих семей в долину реки Мзымты, рассмотрены в подробностях история возникновения Свято-Троицкого монастыря, заселение вновь образованного города Романовска и его социально-экономическая жизнь. В издании впервые опубликованы фрагменты дневника инженера Константинова об изысканиях при строительстве первой дороги в горы. Ощутить дух эпохи и погрузиться в него помогает большое количество иллюстраций. Продолжит "Историю Красной Поляны" второй том, посвященный событиям, происходящим в поселке в ХХ веке. Его выпуск запланирован на май 2022 года.

Общий тираж книги "История Красной Поляны" — 500 экземпляров. Приобрести ее можно в магазинах поселка, а также через сайт издания www.mountaindreams.ru.