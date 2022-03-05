Пошли вразнос: украинский суд заочно арестовал Газманова вслед за Михалковым

Генпрокуратура Украины проинформировала о заочном аресте российского певца Олега Газманова, которого обвиняют в "посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность Украины". Обвинение артиста идёт по статье 110 УК РФ, которая предполагает заключение от 3 до 5 лет, плюс возможную конфискацию имущества.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова с шуткой сообщила новость о заочном аресте Газманова, использовав для этого слова его известной песни.

"Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде", — написала Венедиктова, слова которой приводит radiokp.ru.

Ранее генпрокуратура Украины объявила в международный розыск российского режиссёра Никиту Михалкова, предъявив ему аналогичное обвинение — посягательство на территориальную целостность страны. Сам Михалков был немало удивлён своим заочным арестом, заявив, что такой указ мог подписать в 1939 году генпрокурор фашистской Германии по той лишь причине, что мнение обвиняемого не совпадает с чьим-то ещё.

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