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Автор Ольга Лазарева

В Московской Консерватории завершается цикл спектаклей "Сказки Пушкина"

Культура

20 марта 2022 года в Рахманиновском зале Московской Консерватории состоится дебют музыкальной сказки "Руслан и Людмила" по мотивам одноименной оперы великого русского классика М. И. Глинки.

В Московской Консерватории завершается цикл спектаклей "Сказки Пушкина"

Эта поэма А. С. Пушкина стала эпохой в русской литературе в свое время, а опера — эпохой в русской музыке по своей новизне. Тогда же впервые в истории XIX века под пером Глинки сложился тип национальной эпической оперы.

В спектакле "Руслан и Людмила" зрители совершат экскурсию в мир исконно русских легенд и эпоса, героев и предателей, всепобеждающей любви и верной дружбы.

Данное представление на сцене Московской Консерватории будет показано впервые и станет завершающим в цикле спектаклей "Сказки Пушкина" на музыку русских композиторов.

В постановке Наталии Кайдановской гармонично соединяются разные виды искусства. Языком хореографии, художественного слова, оперной музыки и прекрасного вокального стиля bel canto, красивой и изысканной сценографии рассказана вечная история поэмы А. С. Пушкина и оперы М. И. Глинки. Сказка обещает быть насыщенной и яркой, а увлекательное действо будет держать детей во внимании весь спектакль!

Начало в 14:00.

Купить билеты.

Адрес Московской Консерватории: Большая Никитская, 11/4с1

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
Темы александр пушкин
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