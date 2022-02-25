Добронравов об отстранении РФ от "Евровидения": будем там в следующем году

Российский композитор Александр Добронравов рассказал, как относится к решению отстранить Россию от участия в "Евровидении" в 2022 году.

По мнению артиста, России не следовало бы принимать участие в подобных европейских мероприятиях в свете последних событий, даже если бы ей позволили это сделать.

"Я считаю, что в принципе в сложившейся ситуации нам не надо участвовать. Это решение "Евровидения". В нём два слова: "евро" и "видение". Так вот "евро" — это Евросоюз и вся объединённая Европа, которая сегодня негативно относится к России. И в связи с последними событиями делает такие отрицательные шаги", — сказал Добронравов в разговоре с RT.

Продюсер считает, что из-за того, что так случилось, россиянам не стоит переживать. Добронравов относится к исключению РФ из музыкального европейского конкурса философски, отметив, что Россия, возможно, поедет туда в следующем году. А если даже вообще не поедет, то всё равно "ничего не произойдёт".

"Это абсолютно безболезненная история", — заключил Добронравов.

Ранее Европейским вещательным союзом было решено отстранить Россию в 2022 году от участия в музыкальном состязании "Евровидение" по политическим причинам — из-за признания РФ независимости ЛНР и ДНР, и последовавшей за этим военной операцией на Украине.

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