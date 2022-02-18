Народный артист РФ Геннадий Юхтин умер в 89 лет после госпитализации с COVID-19

Советский и российский актёр, Народный артист РФ Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов России.

За последний месяц Юхтин два раза попадал в больницу. Ранее у него подтвердились COVID-19 и вирусная пневмония. Врачи оценивали состояние артиста как тяжёлое. Известно, что он не мог разговаривать из-за осложнений заболевания. Также известный актёр жаловался на постоянное ощущение усталости и длительную одышку.

По информации издания, во вторник, 15 февраля, 89-летнего артиста поместили в больницу № 40 в Коммунарке. На этот раз медики не смогли его спасти.

Юхтин снимался в таких популярных кинокартинах, как:

"Дело Румянцева";

"Акваланги на дне";

"Мёртвый сезон";

"Жаворонок";

"Сибириада";

"Неуловимые мстители".

Он получил звание Народного артиста РФ в 1994 году.

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