Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду

Дирижер Валерий Гергиев заболел коронавирусом. Видимо, из-за того, что даже знаменитому деятелю культуры трудно попасть к врачу, его дочь Наталья обратилась с "добрыми" пожеланиями к губернатору Александру Беглову.

Гергиева публично пожелала смерти Беглову от коронавируса. Скорее всего, наследница режиссера столкнулась с неорганизованностью и загруженностью больниц в Петербурге, из-за чего ей вместе с близкими пришлось сильно переживать за дирижера.

"Чтобы Беглов *** сгорел в аду и поскорее. Заболел ковидом и сдох", — написала она на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Пользователи Сети активно отреагировали на публикацию Натальи. За несколько часов пост собрал более тысячи просмотров и множество лайков.

Жители Северной столицы страдают от того, как организована система здравоохранения в городе. Предложенная Александром Бегловым система дистанционного оформления больничных оказалась неэффективной, поэтому петербуржцам приходится стоять в поликлиниках в огромных очередях.