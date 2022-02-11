В Театре Армии состоялась церемония закладки памятной Звезды Владимира Зельдина

10 февраля, в 107-й день рождения Владимира Зельдина, состоялась церемония закладки памятной Звезды гениального артиста Театра Армии.

В церемонии приняли участие

народные артисты России Ольга Богданова и Артем Каминский ,

и , народная артистка РСФСР Алина Покровская ,

, заслуженный артист России, исполняющий обязанности главного режиссера театра Андрей Бадулин ,

, а также молодые артисты театра.

Прозвучало много добрых слов, теплых воспоминаний и, конечно, "визитная карточка" самого Владимира Михайловича — "Песня о Москве" из кинофильма "Свинарка и пастух" в исполнении Ильи Баранова, Дмитрия Оболонкова и Ярослава Бережнова.

"Мы счастливы, что теперь у нас есть Звезда Владимира Михайловича Зельдина — это место нашей души и нашей силы", — отметила народная артистка России Ольга Богданова. "Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Владимир Зельдин — единственный в мире артист, выходивший на сцену в столь почтенном возрасте", — заявил во время церемонии директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артём Горный.

Особой частью церемонии стало награждение артиста Ильи Артамонова ценным подарком — именными часами министра обороны Российской Федерации за помощь в задержании преступника 7 декабря 2021 года в офисе "Мои документы" на юго-востоке Москвы.

"Отрадно видеть, что молодое поколение артистов с достоинством продолжает традиции Театра Российской Армии; и на сцене, и в повседневной жизни им не чужды рыцарство и героизм!" — отметил директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артём Горный.

"Звёздная аллея" появилась в ЦАТРА 2020 году в честь легендарных творцов, которые прославили Театр Армии и стали неотъемлемой частью истории. Сегодня в зрительском фойе театра можно увидеть Звёзды