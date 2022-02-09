Тина Канделаки заняла пост и. о. директора телеканала ТНТ

Ведущая и продюсер Тина Канделаки будет исполнять обязанности директора телеканала ТНТ вместо покинувшего этот пост Романа Петренко. Информация об этом появилась в ТАСС, передающего официальное сообщение холдинга "Газпром-медиа".

Сложивший в себя полномочия директора телеканала Роман Петренко останется в телекомпании на правах советника генерального директора.

"Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа — Развлекательное телевидение", — сообщили в холдинге.

Неделю назад коллега Канделаки, Ксения Собчак, уже поздравила "дорогую подругу" с новым назначением, но сделала его едко и с недоброй иронией.

Ранее в РБК появилась информация, что Роману Петренко не нравилось, что его полномочия в должности главы телеканала были значительно уменьшены, что и стало причиной его ухода с руководящей должности. Помимо этого, ему предложили стать часть новой компании Originals Production, основанной в начале 2022 года учредителем Comedy Club Production Артуром Джанибекяном вместе с Национальной медиа группой.

Это уже не первая кадровая перестановка в верхах ТНТ. В конце декабря в холдинге сообщили об уходе генерального продюсера Александра Дулерайна, который был на этом посту 20 лет. Вместо него на должность генпродюсера ТНТ назначен Аркадий Водахов.

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