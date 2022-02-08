Музыкальную сказку "Русалка" покажут в Московской Консерватории

13 февраля 2022 года в Рахманиновском зале Московской консерватории перед зрителями развернутся события музыкальной сказки "Русалка" по мотивам одноименной оперы А. Даргомыжского. Это второй спектакль цикла "Сказки Пушкина" на музыку русских композиторов, поставленный по сюжету произведения великого писателя.

В этом спектакле зрители услышат музыку первой русской оперы, написанной в жанре сказочно-фантастической психологической драмы. В ней композитор Александр Даргомыжский воплотил одну из многочисленных версий легенды об обманутой девушке, превращённой в русалку и мстящей своему обидчику. В основу сюжета оперы легла неоконченная драма А. С. Пушкина, опубликованная после смерти поэта под названием "Русалка".

В постановке Наталии Кайдановской особое внимание направлено на детское восприятие известной сказки. Актёры разыгрывают увлекательный сюжет, остроумно комментируя его, их подхватывает музыкальный ансамбль, певцы и танцоры, которые воплощают известные персонажи сказки и сопровождают театральное действо зажигательными танцами, пением, игрой и пантомимой. В результате дети познакомятся с жемчужиной русской оперной классики в понятной и доступной для маленького пытливого зрителя форме, воспитывая в себе любовь к оперному жанру на многие годы взрослой жизни.

Начало в 14:00.

Купить билеты по ссылке.

Адрес Московской Консерватории: Большая Никитская, 11/4с1