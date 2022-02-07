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Автор Светлана Нерадовская

Александр Васильев "приготовился" к тому, чтобы умереть

Культура

По словам историка моды и телеведущего Александра Васильева, смерть его не пугает, потому что он уже много чего успел сделать в жизни — столько, сколько хватит на десятерых.

Александр Васильев "приготовился" к тому, чтобы умереть

Он признался, что хоть к смерти невозможно подготовиться, он уже написал завещание и сделал много других дел.

"Мы никогда не можем быть готовыми к смерти. Но я гроб не заказал. Завещание оформлено и не только это", — рассказал Васильев на YouTube канале "Эмпатия Манучи".

63-летний телеведущий напомнил, что его родители похоронены на Троекуровском кладбище Москвы, где и для него отведено место.

Также историк моды посоветовал всем не тратить жизнь впустую, делать это более осознанно, достигая поставленных целей.

"Всем советую подумать, ради чего мы жили, и жить более разумно. Я бы хотел, чтобы люди стали более интеллектуальными и понимали, ради чего мы живем", -резюмировал Васильев.

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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ: ПАНДЕМИЯ, УНИСЕКС, ВЛЮБЛЕННОСТЬ И ТРОЛЛИ
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Сергей Каргашин
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