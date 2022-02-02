"На крыльях песни": музыка немецкого романтизма в Московской Консерватории

4 февраля 2022 года в Mалом зале Московской Консерватории состоится концерт, посвященный музыке немецкого романтизма "На крыльях песни".

В этот вечер прозвучат шедевры камерной инструментальной и вокальной музыки немецких композиторов-романтиков:

Шуберта,

Шумана,

Мендельсона,

Штрауса

и Вагнера.

"Немецкий романтизм в музыке и поэзии — одна из самых ярких вершин мировой культуры, и одно из интереснейших явлений музыкальной культуры девятнадцатого века, — рассказывает пианист Виктор Ямпольский. — Великая немецкая поэзия в сочетании с потрясающей музыкой композиторов-романтиков создают невероятные образы и отзываются глубочайшими эмоциями у слушателей".

Особенность программы концерта в том, что все сочинения, которые прозвучат, являются абсолютными шедеврами и крайне редко звучат на московской сцене.

"Мы пригласили для этой программы наших друзей и партнеров, лучших исполнителей камерной музыки, — продолжает Виктор Ямпольский. — Вместе с нами на сцену выйдут: Назар Кожухарь — знаменитый скрипач, альтист, руководитель оркестра старинной музыки "Покет Симфони", солисты оркестра Большого Театра, выдающийся флейтист Николай Попов и потрясающий кларнетист Сергей Петров, один из лучших валторнистов России — Валерий Жаворонков".

Жемчужиной концерта станут редко звучащие в Москве вокальные сочинения Шуберта, Мендельсона, Штрауса и Вагнера в исполнении Натальи Савиновой, обладающей теплым, редким по красоте меццо-сопрано в ансамбле с валторной и в сопровождении других инструментов.

Начало концерта в 19:00.

Программа концерта:

Ф. Мендельсон — Соната для альта и фортепиано до минор соч. MWVQ14

Ф. Мендельсон — две песни для меццо-сопрано и фортепиано

Ф. Шуберт — интродукция и вариации "Засохшие цветы" для флейты и фортепиано, соч. D 802

Ф. Шуберт — "У потока" для меццо- сопрано, валторны и фортепиано соч. D943

Р. Шуман — Maerchen Erzaehlungen ("Сказочные повествования") для кларнета, альта и фортепиано соч. 132

Р. Штраус — Alphorn ("Альпхорн") для меццо-сопрано, валторны и фортепиано соч 15.

Р. Вагнер — Traume ("Мечты") для меццо-сопрано в сопровождении ансамбля.

Р. Штраус — Zueignung ("Посвящение") соч. 10 для голоса в сопровождении ансамбля.

Исполнители:

Наталья Савинова (меццо-сопрано)

Виктор Ямпольский (фортепиано)

Назар Кожухарь (альт/скрипка)

Николай Попов (флейта)

Сергей Петров (кларнет)

Валери Жаворонков (валторна)

В концерте принимают участие:

Евгения Попова (альт)

Сергей Савинов (виолончель)

Адрес: Москва, Б. Никитская, 13/6.

Билеты по ссылке