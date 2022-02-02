"На крыльях песни": музыка немецкого романтизма в Московской Консерватории

4 февраля 2022 года в Mалом зале Московской Консерватории состоится концерт, посвященный музыке немецкого романтизма "На крыльях песни".
В этот вечер прозвучат шедевры камерной инструментальной и вокальной музыки немецких композиторов-романтиков:
"Немецкий романтизм в музыке и поэзии — одна из самых ярких вершин мировой культуры, и одно из интереснейших явлений музыкальной культуры девятнадцатого века, — рассказывает пианист Виктор Ямпольский. — Великая немецкая поэзия в сочетании с потрясающей музыкой композиторов-романтиков создают невероятные образы и отзываются глубочайшими эмоциями у слушателей".
Особенность программы концерта в том, что все сочинения, которые прозвучат, являются абсолютными шедеврами и крайне редко звучат на московской сцене.
"Мы пригласили для этой программы наших друзей и партнеров, лучших исполнителей камерной музыки, — продолжает Виктор Ямпольский. — Вместе с нами на сцену выйдут: Назар Кожухарь — знаменитый скрипач, альтист, руководитель оркестра старинной музыки "Покет Симфони", солисты оркестра Большого Театра, выдающийся флейтист Николай Попов и потрясающий кларнетист Сергей Петров, один из лучших валторнистов России — Валерий Жаворонков".
Жемчужиной концерта станут редко звучащие в Москве вокальные сочинения Шуберта, Мендельсона, Штрауса и Вагнера в исполнении Натальи Савиновой, обладающей теплым, редким по красоте меццо-сопрано в ансамбле с валторной и в сопровождении других инструментов.
Начало концерта в 19:00.
Программа концерта:
Исполнители:
Адрес: Москва, Б. Никитская, 13/6.
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