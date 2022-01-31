EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Актриса Меньшова: нашему обществу нужны театральные проекты про секс

Культура

Актриса Наталья Меньшова рассказала, почему в России так популярны мелодрамы, а также поделилась подробностями своего участия в новом театральном проекте "Северное сияние".

Актриса Меньшова: нашему обществу нужны театральные проекты про секс

Актриса сыграла в нескольких мелодрамах, и, по её мнению, этот жанр актуален не только в России, но и во всём мире, поскольку это уход от реальности. 

Сейчас Наталья Меньшова занята в спектакле "Северное сияние", который идёт в отеле "СтандАрт" на Тверской. По её словам, это постановка — исследование про секс и природу желания.

"Я считаю, что наша страна очень сильно отстаёт в сексуальном образовании. История такова, что сначала, значит, Советский Союз, где секса не было вообще, об этом говорить было стыдно и страшно. Потом, естественно, постсоветское воспитание, где также была табуирована эта тема. Нашему обществу нужны такие проекты про секс, где люди не будут стесняться узнавать что-то новое", — объяснила актриса в интервью argumenti.ru.

Она отметила, что участие в этом проекте помогло ей раскрепоститься и научиться говорить об этих темах.

Ранее, 22 января, в Театре Моссовета состоялась премьера спектакля-бенефиса Валентины Талызиной "Волки и овцы". В этот знаменательный день актрисе исполнилось 87 лет.  

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В плену у коронавируса: Как живет театр на карантине?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Сергей Каргашин
Темы театр
Новости
Актриса Меньшова: нашему обществу нужны театральные проекты про секс
Секретарь СНБО: Украина не собирается выполнять Минские соглашения
В ЕС нашли ещё один повод придраться к "Северному потоку-2"
В США рассказали, как "невиданные санкции" против России ударят по самим Штатам
Депутат ГД назвал оскорбительной инициативу о запрете уничтожения "санкционки"
Захарова напомнила Украине о судьбе Ирака, Сирии и Ливии
Востоковед рассказал, чего ждать от нового года Тигра
Daily Star: из-за России инопланетяне не посещают Землю
Диетолог развеял распространённый миф об арахисе
FT: у многих мировых лидеров и политиков существует "культ" Путина
Последние материалы
Секретарь СНБО: Украина не собирается выполнять Минские соглашения
Электричество из космоса: фантастика станет реальностью
В ЕС нашли ещё один повод придраться к "Северному потоку-2"
В США рассказали, как "невиданные санкции" против России ударят по самим Штатам
Депутат ГД назвал оскорбительной инициативу о запрете уничтожения "санкционки"
Захарова напомнила Украине о судьбе Ирака, Сирии и Ливии
Азы финансовой грамотности: как не попасть в ловушки маркетологов
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Как бороться с заиканием — эффективные техники
Востоковед рассказал, чего ждать от нового года Тигра
Популярное
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"

Израильский политолог Яков Кедми назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.

Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Политика. Новости и аналитика
Украина готовится к массовым беспорядкам в стране
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Мир. Новости мира
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников