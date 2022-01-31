Актриса Наталья Меньшова рассказала, почему в России так популярны мелодрамы, а также поделилась подробностями своего участия в новом театральном проекте "Северное сияние".
Актриса сыграла в нескольких мелодрамах, и, по её мнению, этот жанр актуален не только в России, но и во всём мире, поскольку это уход от реальности.
Сейчас Наталья Меньшова занята в спектакле "Северное сияние", который идёт в отеле "СтандАрт" на Тверской. По её словам, это постановка — исследование про секс и природу желания.
"Я считаю, что наша страна очень сильно отстаёт в сексуальном образовании. История такова, что сначала, значит, Советский Союз, где секса не было вообще, об этом говорить было стыдно и страшно. Потом, естественно, постсоветское воспитание, где также была табуирована эта тема. Нашему обществу нужны такие проекты про секс, где люди не будут стесняться узнавать что-то новое", — объяснила актриса в интервью argumenti.ru.
Она отметила, что участие в этом проекте помогло ей раскрепоститься и научиться говорить об этих темах.
Ранее, 22 января, в Театре Моссовета состоялась премьера спектакля-бенефиса Валентины Талызиной "Волки и овцы". В этот знаменательный день актрисе исполнилось 87 лет.
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