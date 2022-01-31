Друг Куравлёва рассказал, почему в последние годы актёр жил затворником

Близкий друг актёра Леонида Куравлёва рассказал, почему в последние годы артист совсем не появлялся на людях.

Друг, говоря о последних годах всенародно любимого артиста, попросил не называть его имени, потому что хотел, чтобы зрители знали, что затворнический образ жизни Куравлёва и исчезновение с экранов были вызваны огромным горем - смертью любимой жены Нины. Когда её не стало, актёр полностью потерял желание жить.

Для актёра уход любимой супруги стал невыносимой личной трагедией, пишет NEWS. ru. Они были вместе 52 года, с тех пор, как когда-то в юности познакомились на катке — Леониду Куравлёву было тогда 16 лет, а его будущей жене Нине — 13. Затем, когда они поженились, другие женщины перестали существовать для актёра, смысл жизни для него был только в одной из них — его Нине.

По словам режиссёра Вячеслава Моцардо, трепетное отношение Куравлёва к жене было заметно всем.

"Уже будучи седым, артист нежно ухаживал за женой и с такой любовью смотрел на неё, будто им по 18 лет", — сказал режиссёр.

Смерть жены стала для Куравлёва ударом, от которого, по словам близких друзей, он уже не смог — да и не хотел — оправиться.

"В тот день, когда Нины не стало, "умер" и Лёня. В первый раз. Он каждый день ходил на могилу жены и плакал, плакал, плакал. На него было невыносимо смотреть и невозможно повлиять. Смерть Нины стала для него не просто горем, вместе с её уходом он потерял себя, смысл жизни. Прошу прощения за штамп, но в случае с Куравлёвым это не красивая фраза, а самая настоящая правда. Лёня резко сдал и превратился в тень", — рассказал его близкий друг.

Ещё при жизни Куравлёв указал на надгробном памятнике любимой жены своё имя, чтобы быть к ней ближе. И похоронят его рядом с ней, как и мечтал актёр.

Госпитализированный в Коммунарку с пневмонией и подозрением на COVID-19 Леонид Куравлёв не смог победить болезнь, в клетках его мозга начались необратимые последствия, и последние дни своей жизни артист провёл в хосписе.

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