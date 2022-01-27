Московский театр "Школа современной пьесы" представляет "Жуковский вечер"

30 января отмечает 75-летний юбилей поэт, драматург, театровед, актер, очень веселый и талантливый человек Вадим Семенович Жук.

Его уникальная карьера стартовала в Ленинграде, когда он, студент ЛГИТИМиКа, начал создавать свои знаменитые капустники, в которых фантастический юмор соединялся с острой, порой опасной сатирой, а пародия — с высочайшим интеллектом.

Глубокий знаток русской культуры и истории, литературы и театра Вадим Жук обладает потрясающим даром стилизации. Именно этот его талант позволяет создавать оригинальные драматургические произведения на основе классических текстов.

Творческим домом Вадима Жука стал театр "Школа современной пьесы", где не ставят классику, но любят перелицевать её на современный лад. Вадим Жук успешно сделал это трижды, придумав вместе с режиссёром Иосифом Райхельгаузом музыкальные спектакли

"Чайка. Настоящая оперетка",

"Русское горе… от ума"

и "Шинель/Пальто".

И, конечно, на этом ни Жук, ни театр не собираются останавливаться.

При всём своём недюжинном юморе Вадим Жук — настоящий серьёзный поэт, лирик, стихи которого, как это свойственно замечательным русским поэтам, созвучны жизни нашей страны во всех её проявлениях — от прекрасных до страшных и горьких.

В этом году детский музыкальный спектакль петербургского театра "Зазеркалье" "Приключения муравьишки, или От рассвета до заката", к которому Вадим Жук написал либретто, номинирован на "Золотую Маску". Для этого мюзикла он переписал рассказ Виталия Бианки — как обычно, остроумно, тонко, изящно и не без свойственного ему стёба: понятно, что "От рассвета до заката" — рифма к культовому хоррору Роберта Родригеса "От заката до рассвета" с Квентином Тарантино в главной роли.

Таков Жук. Его сочинения, как многослойные пироги: каждому — по его культурному бэкграунду. А бэкграундом самого Жука остаётся только восхищаться.

Свой юбилей Вадим Семенович отмечает в родном театре "Школа современной пьесы". И это будет уникальный концерт, на котором соберутся его друзья, знаменитые актёры, композиторы, поэты из Петербурга и Москвы. Гулять будут от заката до рассвета.

Концерт состоится 30 января 2022 в 20:00

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