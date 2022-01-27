Экспозиция "История зимних Олимпийских игр" откроется на "Роза Хутор"

3 февраля в 11:00 в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" в павильоне "Суздаль" в присутствии почетных гостей состоится торжественное открытие выставки "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина".

Бронзини — традиционный для Кортина д'Ампеццо котелок ручной работы, который подвешивали у очага. Вручался вместе с медалями и дипломами на Олимпиаде в Кортина д'Ампеццо 1956 г.

В церемонии примут участие

мэр Сочи Алексей Копайгородский ,

, ректор Российского Международного Олимпийского Университета, академик РАО Лев Белоусов ,

, генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский ,

, двухкратный олимпийский чемпион и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

К участию в мероприятии также приглашены

представители Администрации Президента РФ,

Правительства РФ,

депутаты Государственной Думы РФ,

представители Министерства спорта РФ,

Администрации Краснодарского края,

Олимпийского комитета России,

чемпионы и призеры Олимпийских игр

и др.

Выставка приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к 8-й годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи.

Экспозиция сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании "Интеррос", благотворителя и мецената Владимира Потанина. Он также известен своим вкладом в олимпийское движение как вдохновитель создания и инвестор горного курорта "Роза Хутор", где проходили соревнования зимних Игр Сочи-2014, и Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ).

Факел Олимпиады в Кортина д'Ампеццо, 1956

На экспозиции в Сочи, на курорте "Роза Хутор", будет представлено более 100 уникальных экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых Игр, прошедших в Шамони (Франция) в 1924 году.

Выставка продлится до 31 марта 2022 года. Управление олимпийской коллекцией осуществляет РМОУ.