3 февраля в 11:00 в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" в павильоне "Суздаль" в присутствии почетных гостей состоится торжественное открытие выставки "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина".
В церемонии примут участие
К участию в мероприятии также приглашены
и др.
Выставка приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к 8-й годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи.
Экспозиция сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании "Интеррос", благотворителя и мецената Владимира Потанина. Он также известен своим вкладом в олимпийское движение как вдохновитель создания и инвестор горного курорта "Роза Хутор", где проходили соревнования зимних Игр Сочи-2014, и Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ).
На экспозиции в Сочи, на курорте "Роза Хутор", будет представлено более 100 уникальных экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых Игр, прошедших в Шамони (Франция) в 1924 году.
Выставка продлится до 31 марта 2022 года. Управление олимпийской коллекцией осуществляет РМОУ.
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