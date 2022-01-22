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Автор Валентина Севрюгина

Во МХАТе не досчитались более 4 миллионов рублей

Культура

Генеральный директор Московского художественного академического театра имени Горького Владимир Кехман заявил о хищении из театра более 4 миллионов рублей, сообщают РИА Новости.

Во МХАТе не досчитались более 4 миллионов рублей

По его словам, с 1 декабря прошлого года во МХАТе началась проверка, однако главный бухгалтер постоянно откладывала предоставление нужных документов.

"Я понимал, что что-то не так, вызвал всю бухгалтерию, поговорил с ними, объяснил, что нам важно сделать всё как можно быстрее. Когда я увидел, что есть какое-то сопротивление с их стороны, меня это насторожило", — рассказал Владимир Кехман.

Уже после выяснилось, что в бухгалтерии не досчитались более 4,2 миллиона рублей. Генеральный директор написал заявление в полицию — в настоящий момент уже возбуждено уголовное дело.

Ранее Ольга Бузова по-настоящему оскорбилась из-за того, что с ней не захотели продолжать работать во МХАТе. Звезда "Дома-2" пригрозила директору прославленного театра судебными тяжбами, так как, по словам знаменитости, ей не выплатили обещанных денег.

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