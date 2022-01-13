Режиссёр Алла Сурикова опровергла слухи о своей госпитализации

Режиссёр Алла Сурикова не подтвердила появившиеся ранее в СМИ сообщения о своей госпитализации. О том, как себя чувствует народная артистка на самом деле, стало известно «Интерфаксу».

«Все хорошо, все замечательно, прохожу техосмотр», - ответила режиссер на вопрос о том, как она себя чувствует.

13 января утром СМИ написали о том, что 81-летнюю Сурикову привезли в больницу с жалобами на высокую температуру и кашель. Уточнялось, что сделанные ей анализы подтвердили воспаление в организме, равно как и коронавирус в соответствии с результатами тестов, а врачи оценивают состояние режиссёра как среднетяжёлое.

Накануне, 12 января стало известно о госпитализации актёра Леонида Куравлёва и том, что ему была проведена операция на желудке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.