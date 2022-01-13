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Автор Светлана Нерадовская

Алла Сурикова попала в больницу с коронавирусом

Культура

Режиссёра Аллу Сурикову экстренно госпитализировали с высокой температурой из-за сильного воспаления и кашлем. У неё был диагностирован коронавирус, как пишет Telegram-канал Mash.

Алла Сурикова попала в больницу с коронавирусом

Сданный Суриковой тест на COVID-19 оказался положительным. Взятые у неё в больнице анализы подтвердили, что в организме идёт мощный воспалительный процесс. Врачи оценивают состояние режиссёра как среднетяжёлое.

81-летний режиссёр в своё время участвовала в разработке идеи детского юмористического журнала "Ералаш". Известные кинофильмы "Человек с бульвара Капуцинов", "Будьте моим мужем", "Ищите женщину", "Хочу в тюрьму" — также её работы, ставшие национальным кинодостоянием.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации в Коммунарку актёра Леонида Куравлёва. Его состояние признано медиками тяжёлым, положительной динамики пока не наблюдается.

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Личные вещи. Алла Сурикова
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Сергей Каргашин
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