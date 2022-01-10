Первый канал: обращение Путина стало самым рейтинговым событием года

Согласно информации пресс-релиза Первого канала, содержащего данные Mediascope, самым рейтинговым событием в телевизионном эфире Первого канала не только в новогоднюю ночь, но и за весь 2021 год стало традиционное обращение президента Владимира Путина к россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

"Самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря, как, впрочем, и по итогам всего года стало новогоднее обращение президента России, которое на Первом канале посмотрело как минимум в два с лишним раза больше зрителей, чем-то же эфирное событие на других каналах", — сообщили представители канала.

Согласно аналитическим данным, самым популярным телевизионным каналом в новогоднюю ночь также стал Первый канал, который значительно "обогнал" по популярности в этот день своих конкурентов — "Россию 1" и "НТВ".

"Доля телесмотрения Первого в ночной прайм 31 декабря (23.00 — 01.00) составила 29,3% ("Россия 1" — 17,6%, НТВ — 13,9%). При этом новогодний эфир Первого канала показал более высокие цифры, чем за все последние годы", — говорится в пресс-релизе.

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