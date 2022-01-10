EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Первый канал: обращение Путина стало самым рейтинговым событием года

Культура

Согласно информации пресс-релиза Первого канала, содержащего данные Mediascope, самым рейтинговым событием в телевизионном эфире Первого канала не только в новогоднюю ночь, но и за весь 2021 год стало традиционное обращение президента Владимира Путина к россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

Первый канал: обращение Путина стало самым рейтинговым событием года

"Самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря, как, впрочем, и по итогам всего года стало новогоднее обращение президента России, которое на Первом канале посмотрело как минимум в два с лишним раза больше зрителей, чем-то же эфирное событие на других каналах", — сообщили представители канала.

Согласно аналитическим данным, самым популярным телевизионным каналом в новогоднюю ночь также стал Первый канал, который значительно "обогнал" по популярности в этот день своих конкурентов — "Россию 1" и "НТВ".

"Доля телесмотрения Первого в ночной прайм 31 декабря (23.00 — 01.00) составила 29,3% ("Россия 1" — 17,6%, НТВ — 13,9%). При этом новогодний эфир Первого канала показал более высокие цифры, чем за все последние годы", — говорится в пресс-релизе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новогоднее поздравление Владимира Путина 2022
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Сергей Каргашин
Темы первый канал владимир путин
Новости
Киргизия из-за задержания граждан республики направила ноту Казахстану
Первый канал: обращение Путина стало самым рейтинговым событием года
Композитор Евгений Дога попросил Байдена "остановить Россию"
Андрей Малахов порадовал поклонников редким фото с женой
Песков назвал беспорядки в Казахстане неожиданными для РФ и ОДКБ
Картина "Думающий ни о чём": новое фото Зеленского раскритиковали в соцсетях
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 7,7%
Учитель выстрелил в директора школы и её мужа в Мордовии
Откровенные фото дочери Урганта поразили пользователей
МИД: США после саммита ОДКБ не спрячутся за непонимание ситуации в Казахстане
Последние материалы
Андрей Малахов порадовал поклонников редким фото с женой
Песков назвал беспорядки в Казахстане неожиданными для РФ и ОДКБ
Картина "Думающий ни о чём": новое фото Зеленского раскритиковали в соцсетях
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 7,7%
Учитель выстрелил в директора школы и её мужа в Мордовии
Мир в напряжении: РФ всегда "забирает территории" во время Олимпиад
Откровенные фото дочери Урганта поразили пользователей
МИД: США после саммита ОДКБ не спрячутся за непонимание ситуации в Казахстане
В Роспотребнадзоре призвали пока не считать "дельтакрон" новым штаммом COVID-19
Внучка Иосифа Кобзона вышла замуж в испанском городе Марбелье
Популярное
Шоу-бизнес
Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"

Актёр Станислав Садальский сопоставил стоимость газа в России и в Казахстане.

Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"
Украина не может вывезти своих граждан из Алма-Аты
Мир. Новости мира
Украина не может вывезти своих граждан из Алма-Аты
Бывший СССР
Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших
Общество
Шойгу рассказал о войне против России: "Проигрывать не имеем права"
Любовь Степушова Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших Любовь Степушова Усам Оздемиров Европа рыла "Газпрому" яму, но лишь загнала себя в кризис Усам Оздемиров Вячеслав Шпаковский Новые электромобили: эра автомобилей заканчивается Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
МИД РФ предупредил США о возможной единственной встрече в Женеве
Мир. Новости мира
Посол РФ в Казахстане пообещал "дать по зубам" всем недругам России
США хотят от Казахстана объяснений по поводу обращения за помощью в ОДКБ
Мир. Новости мира
США хотят от Казахстана объяснений по поводу обращения за помощью в ОДКБ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников