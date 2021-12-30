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В Московской Консерватории к Рождеству покажут "Орех-Кракатук и мышиный король"

Культура

2, 3, 6 и 7 января в 15:00 в Московской Консерватории пройдут детские музыкальные спектакли «Орех-кракатук» для детей от 6 лет. В Рахманиновском зале оживет сказочная повесть Э.Т.А. Гофмана о Щелкунчике и Мышином короле. 

В Московской Консерватории к Рождеству покажут "Орех-Кракатук и мышиный король"

В постановке Наталии Кайдановской особое внимание уделено хореографии и выразительной танцевальной пластике. А музыкальное сопровождение из произведений Э.Т.А. Гофмана, Ф. Шуберта и Р. Шумана придаст знаменитой сказке новое непривычное звучание, делая её яркой и увлекательной как для детской аудитории, так и для всей семьи.

В этом спектакле зрители узнают предысторию Щелкунчика: сюжет сказки начинается в прекрасном Королевстве, где перед зрителями развернётся история заколдованной принцессы, спасти которую может только волшебный орех – Кракатук. Но волшебник, вернувший принцессе прежний облик, сам оказывается заколдован: прекрасного юношу злая королева Мышильда превратила в деревянную игрушку для колки орехов – уродливого Щелкунчика, объявляя ему войну… Чем закончится эта интересная история? Узнаете в новогодние праздники в самом центре Москвы!

Купить билеты: https://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=174875

Адрес Московской Консерватории: Большая Никитская, 11/4с1

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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