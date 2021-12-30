В Малом зале Московской Консерватории в первые дни Нового года состоятся необычные представления: концерты, сопровождаемые видеоинсталляцией и чтением литературных фрагментов на музыку Э. Грига к драме Ибсена "Пер Гюнт".
"Пер Гюнт" — это увлекательное путешествие в мир народной легенды и волшебной сказки. Это история странствий: противоречивый главный герой, экзотические и фантастические персонажи, которые встречаются ему на пути, и верная Сольвейг, ожидающая его дома, — все они оживут благодаря гениальной музыке Грига.
Только два дня — 2 и 3 января 2022 года — музыкальные фантазии "В пещере горного короля" пройдут в исполнении Московского молодежного оркестра "Agitato" и камерного оркестра "Ad Parnassum" (дирижёры: Антон Лемехов, Валерий Попов).
Для исполнения данной программы два коллектива объединились в виде симфонического оркестра.
Антон Лемехов и Валерий Попов — студенты кафедры оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории. Оркестры под их управлением успешно выступают в залах Московской консерватории.
Концерты-видеоинсталяции под музыку Грига прекрасно подойдут для семейного отдыха и для любителей аудио-визуальных перформансов.
Адрес Московской Консерватории: Большая Никитская, 13/6.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Следователи и сотрудники прокуратуры устанавливают причины гибели мальчика в подмосковной Дубне.