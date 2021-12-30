Концерты "В пещере горного короля" пройдут в Московской консерватории

В Малом зале Московской Консерватории в первые дни Нового года состоятся необычные представления: концерты, сопровождаемые видеоинсталляцией и чтением литературных фрагментов на музыку Э. Грига к драме Ибсена "Пер Гюнт".

"Пер Гюнт" — это увлекательное путешествие в мир народной легенды и волшебной сказки. Это история странствий: противоречивый главный герой, экзотические и фантастические персонажи, которые встречаются ему на пути, и верная Сольвейг, ожидающая его дома, — все они оживут благодаря гениальной музыке Грига.

Только два дня — 2 и 3 января 2022 года — музыкальные фантазии "В пещере горного короля" пройдут в исполнении Московского молодежного оркестра "Agitato" и камерного оркестра "Ad Parnassum" (дирижёры: Антон Лемехов, Валерий Попов).

Для исполнения данной программы два коллектива объединились в виде симфонического оркестра.

Антон Лемехов и Валерий Попов — студенты кафедры оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории. Оркестры под их управлением успешно выступают в залах Московской консерватории.

Концерты-видеоинсталяции под музыку Грига прекрасно подойдут для семейного отдыха и для любителей аудио-визуальных перформансов.

Купить билеты на 2 января: https://www.mosconsv.ru/ru/concert.aspx?id=174607

Купить билеты на 3 января: https://www.mosconsv.ru/ru/concert.aspx?id=174608

Адрес Московской Консерватории: Большая Никитская, 13/6.