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Драпеко: умер артист Владимир Татосов, онкология обострилась на фоне COVID-19

Культура

Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР Владимир Татосов ушёл из жизни в возрасте 95 лет. У него обострилась онкология на фоне заражения Covid-19, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Драпеко: умер артист Владимир Татосов, онкология обострилась на фоне COVID-19

Она рассказала, что актёра положили в больницу, чтобы обеспечить необходимое лечение его заболевания, однако там ослабленный организм Татосова столкнулся с коронавирусной инфекцией.

"За несколько дней перед кончиной он мне позвонил, что его положили в больницу. Мы его перевели в другую больницу, где было профильное его заболевание, но его заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней. У него была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала", — передаёт слова Драпеко радиостанция "Говорит Москва".

Для неё это оказалось большим ударом, она поделилась, что с артистом их связывала крепкая дружба. Драпеко также отметила всегда неизменный позитивный настрой Татосова.

Талантливый актёр за свою жизнь снялся в огромном количестве кинопроектов, лучше всего его знаю по ролям в фильмах "Шестое июля", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается", "Большая семья", "Поздняя встреча".

Ранее от коронавируса умер народный артист России и режиссёр Андрей Малюков. Ему было 73 года. О случившемся сообщила Наталья Бондарчук, его двоюродная сестра, актриса и режиссёр.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Сергей Каргашин
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