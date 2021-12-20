В России покажут сериал с Кикабидзе, который не бывает в РФ "из-за гордости"

Телеканал "Россия-1" анонсировал новый сезон сериала "Сваты", который в пресс-службе вещателя называют "всенародно любимым".

"В новом сезоне "Сватов" появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич", — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Сериал "Сваты" создан украинской компанией "Студия Квартал-95", которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Одним из её основателей является нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в августе 2019 года заявил, что не ездит в Россию с выступлениями, так как у него есть гордость. По словам Кикабидзе, он не был "ни в одном российском городе" с 2008 года.

В ноябре этого года Кикабидзе заявил, что украинские актёры не должны ездить на заработки в Россию. Он сообщил, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит.

Про политику украинских властей в отношении российских артистов, равно как и про заявления Зеленского в адрес нашей страны, напоминать, наверное, не стоит.