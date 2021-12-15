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Алина Покровская стала лауреатом специальной премии фестиваля "Золотая Маска"

Культура » Театр

Народная артистка РСФСР, ведущая актриса Центрального академического театра Российской Армии Алина Станиславовна Покровская стала лауреатом Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля "Золотая Маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Это огромная радость, счастье и невероятная гордость!

Алина Покровская стала лауреатом специальной премии фестиваля "Золотая Маска"

В Театре Армии Алина Станиславовна служит с 1962 года. За это время она сыграла в 49 спектаклях, исполнив 50 ролей. В театральном сезоне 2021-2022 Алину Покровскую можно увидеть в таких спектаклях как:

  • "Волки и овцы",
  • "Красное колесо",
  • "Судьба одного дома",
  • "Дом под снос",
  • "Одноклассники",
  • "Старомодная комедия",
  • "Баба голубиная".

Самой запоминающейся работой Алины Станиславовны в кино стала роль Любы Трофимовой в фильме Владимира Рогового "Офицеры". Актриса на долгие годы стала символом женской самоотверженности и верности. Позже Алина Покровская снялась в таких фильмах как:

  • "Государственный преступник",
  • "Нежданный гость",
  • "Трое в лодке, не считая собаки",
  • "Кодекс бесчестия",
  • "Слабости сильной женщины" и др.

Голосом Алины Станиславовны говорит множество персонажей мультфильмов и художественных фильмов.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Сергей Каргашин
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