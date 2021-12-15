Алина Покровская стала лауреатом специальной премии фестиваля "Золотая Маска"

Народная артистка РСФСР, ведущая актриса Центрального академического театра Российской Армии Алина Станиславовна Покровская стала лауреатом Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля "Золотая Маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Это огромная радость, счастье и невероятная гордость!
В Театре Армии Алина Станиславовна служит с 1962 года. За это время она сыграла в 49 спектаклях, исполнив 50 ролей. В театральном сезоне 2021-2022 Алину Покровскую можно увидеть в таких спектаклях как:
Самой запоминающейся работой Алины Станиславовны в кино стала роль Любы Трофимовой в фильме Владимира Рогового "Офицеры". Актриса на долгие годы стала символом женской самоотверженности и верности. Позже Алина Покровская снялась в таких фильмах как:
Голосом Алины Станиславовны говорит множество персонажей мультфильмов и художественных фильмов.
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