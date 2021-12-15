Алина Покровская стала лауреатом специальной премии фестиваля "Золотая Маска"

Народная артистка РСФСР, ведущая актриса Центрального академического театра Российской Армии Алина Станиславовна Покровская стала лауреатом Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля "Золотая Маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Это огромная радость, счастье и невероятная гордость!

В Театре Армии Алина Станиславовна служит с 1962 года. За это время она сыграла в 49 спектаклях, исполнив 50 ролей. В театральном сезоне 2021-2022 Алину Покровскую можно увидеть в таких спектаклях как:

"Волки и овцы",

"Красное колесо",

"Судьба одного дома",

"Дом под снос",

"Одноклассники",

"Старомодная комедия",

"Баба голубиная".

Самой запоминающейся работой Алины Станиславовны в кино стала роль Любы Трофимовой в фильме Владимира Рогового "Офицеры". Актриса на долгие годы стала символом женской самоотверженности и верности. Позже Алина Покровская снялась в таких фильмах как:

"Государственный преступник",

"Нежданный гость",

"Трое в лодке, не считая собаки",

"Кодекс бесчестия",

"Слабости сильной женщины" и др.

Голосом Алины Станиславовны говорит множество персонажей мультфильмов и художественных фильмов.