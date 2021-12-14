Лещенко недоволен тем, что происходит сегодня в шоу-бизнесе

Российский исполнитель Лев Лещенко в беседе с изданием "Собеседник" выразил сожаление, что сегодня, в отличие от советских времён, к музыкантам нет никакого уважения, а само понятие "артист" обесценилось, потому что в наши дни может петь любой, кому не лень.

По его мнению, сегодня на эстраде царит вседозволенность, которая не имеет ничего общего с настоящей свободой.

"Сейчас что, уважение к артистам есть какое-то, скажите мне?! Сейчас блогеры, тик-токеры, и вся страна поёт, твою мать. Какой-нибудь Дробыш может публично оскорбить Киркорова, или какой-нибудь блогер начинает распространяться и говорить гадости о каком-то писателе, или художнике. Вот в чём дело. Вот эта вседозволенность, она не есть свобода", — поделился переживаниями Лещенко.

79-летний артист выразил сожаление, что в шоу-бизнесе сейчас главное не творчество, а сплетни и скандалы. Сам Лещенко признался, что не хочет ни с кем ссориться и вступать в скандалы, он продолжает с удовольствием заниматься творчеством, и ему ещё есть чем удивить и порадовать зрителя.

Певец относит себя к тем, кто сожалеет о временах СССР, потому что считает его великой сверхдержавой, потерянной для сегодняшнего поколения. Он допускает, что, возможно, переход к рынку и был неизбежным, но, по его мнению, он был сделал варварски, по-бандитски.

"Я не экономист, я не знаю, может быть, это правильно было. Переход к рынку был. Но просто бандитский переход к рынку, самый настоящий, в полном смысле этого слова. И был бандитизм. Да и сегодня у нас не рыночные отношения, а чёрт-те какие! Полуворовские, хаосные", — с грустью сказал Лещенко.

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