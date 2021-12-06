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Ушёл из жизни Олег Эмиров, музыкант коллективов "Сплин" и "Колибри"

Культура

Сегодня стало известно о неожиданной смерти музыканта Олега Эмирова, знакомого поклонникам по творчеству в группах "Сплин" и "Колибри".

Ушёл из жизни Олег Эмиров, музыкант коллективов "Сплин" и "Колибри"

Печальная новость появилась на официальной странице группы "Колибри".

"У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надёжный товарищ. Человек", — написали об артисте коллеги.

Известно, что у 51-летнего Олега Эмирова были проблемы с сердцем, которые могли стать причиной его смерти.

Место и дата прощания с музыкантом пока не сообщаются.

Олег Эмиров принимал участие в работе над музыкальными альбомами групп "Сплин" и "Колибри". Помимо этого он выступал в роли звукового продюсера и аранжировщика на телеканале НТВ, а также был задействован на телеканалах "ТВ Центр", ТНТ, украинских каналах К1 и К2 в качестве музыкального редактора.

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