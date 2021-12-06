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Что будет с шоу "Голос" после смерти Градского, решат за границей

Культура

Решение по поводу того, что будет с шоу "Голос" на Первом канале после смерти одного из членов жюри, композитора Александра Градского, примет голландская компания Talpa, которой принадлежит франшиза вокальных конкурсов The Voice на ТВ. Информация об этом появилась на Starhit.

Что будет с шоу "Голос" после смерти Градского, решат за границей

В компании объяснили, что до этого прецедентов со смертью наставников непосредственно во время шоу не было. При этом регламент "Голоса" довольно жёсткий, и любые изменения в проведении шоу должны согласовываться с его правообладателями.

"Шаг вправо, шаг влево — расстрел, а точнее — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию. Поэтому-то и нельзя просто взять и заменить наставника или упразднить четвёртое кресло, распределив участников команды Градского между Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным", — рассказали изданию в съёмочной группе.

Сейчас российские организаторы шоу думаю, что делать дальше и ведёт переговоры с голландской компанией по этому поводу. В съёмочной группе подчеркнули, что в любом случае последнее слово остаётся за владельцем франшизы.

Что касается участников команды Александра Градского, не все они готовы сменить наставника на другого.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Сергей Каргашин
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