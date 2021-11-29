Премьерный спектакль ШСП "Бешеный хворост" впервые пройдёт в новом составе

8 декабря в Московском театре "Школа современной пьесы" премьерный спектакль Иосифа Райхельгауза "Бешеный хворост" впервые пройдёт в новом составе.

В роли директора школы Извековой Зинаиды Петровны — заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева.

В роли заместителя директора Корнеевой Натальи Ивановны — актриса театра и кино Ольга Ломоносова.

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы", режиссёр Иосиф Райхельгауз:

"Выбор артиста — выбор персонажа. Я сознательно репетировал остросюжетный, резкий, шокирующий спектакль "Бешеный хворост" с двумя актёрскими составами. Главную героиню на премьере сыграла выдающаяся актриса Татьяна Васильева. Она может быть одновременно смешной и трагической, ей одинаково удаётся гротеск, эксцентрика, буффонада. Образ директора школы, который она создала, буквально поразил зрителей. Сейчас мы подготовили принципиально новый вариант "Хвороста" — с Татьяной Веденеевой в главной роли. Она совершенно другая — нежная, женственная, но при этом волевая, сильная, уверенная в себе. Ольга Ломоносова столь же сильно отличается от Джульетты Геринг, игравшей в первом блоке премьерных показов. Здесь нет "первого" и "второго" состава — они настолько разные, что получаются совершенно различные версии, с новыми акцентами, новыми деталями и даже иными смыслами".

Ученик 10 класса элитной гимназии провинциального городка замечен на протестном митинге. Двум учительницам во главе с директором поручено проработать "мятежника" и узнать фамилию второго участника. Впрочем, политический мотив здесь — всего лишь циничный блеф: местной администрации нужно освободить пару бюджетных мест для "блатных". Юноша подвергается жёсткому прессингу: от увещеваний и обращений к здравому смыслу до самых шокирующих способов психологической манипуляции. Напряженный детектив стремительно движется к невероятному финалу.

"Спасибо за глоток свежего воздуха", — фраза, прозвучавшая на премьере из зрительного зала — лучший слоган спектакля, жанр которого драматург Олег Маслов и режиссёр Иосиф Райхельгауз назвали хроникой наших дней.