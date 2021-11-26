Эксперт по русскому старинному костюму похвалила наряд сына Собчак

Художник-реставратор, собирательница старинного русского костюма Марина Попова в беседе с Pravda.Ru высказалась по поводу национального костюма сына Ксении Собчак, который сама журналистка назвала "неубедительным".

Попова не разделила сомнения Собчак относительно выбора костюма. Специалист не увидела в наряде наследника Собчак моветона и "псевдорусского стиля" и охарактеризовала наряд ребёнка как "весёлый" и "симпатичный".

"Радует, что к традиционной одежде просыпается интерес", — отметила Марина Попова.

Художник-реставратор благосклонно оценила картуз и порты в наряде мальчика. Не смутила её даже атласная фактура ткани.

Марина Попова отметила, что к понятию "клюква" (так почитатели русского национального костюма условились называть фальшивки, заменяющие подлинные наряды) костюм ребёнка не имеет никакого отношения.

"Клюква — это когда фантазийная нелепица и несуразица. Когда замужнюю женщину называют девицей, когда старуху рядят в одежду девицы. Когда везде клюква и малина, как в хохломской росписи", — объяснила эксперт.

Ранее Собчак нарядила мальчика в фольклорный костюм, однако сама засомневалась, правильно ли подобрала ребёнку одежду для участия в мероприятии в детском саду.

"Получилось, по-моему, неубедительно", — поделилась сомнениями Ксения.

Масла в огонь подлили и подписчики звезды. Они отчитали журналистку за то, что нарядила мальчика "в костюм марсианина".

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