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Группа "Земляне" одержала победу в номинации "Возрождение года"

Культура

Легендарная группа "Земляне" стала победителем премии Leaders Awards в номинации "Возрождение года", её камбэк на большую сцену был признан самым ярким за последний год. Коллектив выступил с бессмертным хитом "Трава у дома", который по праву признан гимном российской космонавтики и пользуется необычайной популярностью и в наши дни.

Группа "Земляне" одержала победу в номинации "Возрождение года"

Награждение состоялось 24 ноября в концертном зале "Мир". Поздравил победителей по видео Герой России Антон Шкаплеров, на данный момент несущий вахту на орбите.

"Поздравляю наших поклонников с этой премией! Это наша общая заслуга. Как и много лет назад фанаты просят исполнить старые-добрые хиты, такие как "Маленький кораблик", "Красный конь", "Каскадеры". Мы неизменно встречаем на сцене тёплый приём, и любовь публики для нас всегда главная награда", — поделился гитарист "Землян" Игорь Романов.

Большая часть репертуара группы "Земляне" была создана в сотрудничестве с великими советскими поэтами-песенниками Владимиром Мигулей, Юрием Антоновым, Леонидом Дербеневым, и до сих пор горячо любимы публикой всех возрастов.

Напомним, 10 декабря 2021 коллектив "Земляне" сделает подарок всем своим поклонникам, выйдя на сцену ежегодной музыкальной премии "Золотой граммофон".

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Сергей Каргашин
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