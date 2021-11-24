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Европейцы восхитились глубиной и искренностью песен рок-группы "Земляне"

Культура

Только недавно отцы-основатели легендарной советской и российской рок-группы "Земляне" Игорь Романов и Владимир Киселёв объявили о своём воссоединении в классическом составе, а уже сегодня все информационные ресурсы забиты контентом о музыкантах.

Европейцы восхитились глубиной и искренностью песен рок-группы "Земляне"

Одни вспоминают достоинства и недостатки группы, другие фантазируют о будущих хитах коллектива, третьи пытаются разгадать мотивы Романова и Киселёва по возрождению состава. Другими словами, все заняты обсуждением "Землян" и хайпом на этой теме.

Но это и понятно. В своё время рок-группа была одним из самых популярных коллективов на отечественной музыкальной сцене. Совместные концерты с Владимиром Высоцким, выступления в театре Пьера Кардена во Франции и номинации в международных конкурсах в Сопоте и Дрездене.

Только одни пластинки музыкантов ушли с полок музыкальных магазинов 20 миллионным тиражом, а это уже не говоря о последующих записях на всевозможных носителях. Короче говоря, "Земляне" по-настоящему народная группа и доказательств тому более, чем достаточно.

Снять сливки с ажиотажа вокруг "Землян" решил и автор одного популярного YouTube-канала под названием "Итальянцы by Kuzno Productions". На этом канале регулярно выходят ролики о том, как жители Европы знакомятся с особенностями русской культуры и делятся своими впечатлениями.

В этот раз гостям предложили послушать четыре отечественные песни:

  • "Трава у дома" группы "Земляне",
  • "Крылатые качели" и "Прекрасное далёко" композитора Евгения Крылатова
  • и "Генералы песчаных карьеров" в исполнении группы "Несчастный случай".

Восторгу слушателей не было предела! Особенно бурные эмоции у итальянских гостей вызвала песня "Трава у дома". Один из присутствующих вспомнил, что он уже слышал эту мелодию в российском мультике "Ну, погоди!". Другие заметили, что мелодия романтичная, но также имеет "крутое струнное соло" и "шикарную басовую партию".

Итальянцы пришли к выводу, что текст и музыка в песне "Землян" сливаются в единое целое.

"Я снимаю шляпу перед этими исполнителями", — воскликнул один из экспрессивных гостей.

В итоге все присутствующие сошлись во мнении, что творчество "Землян" очень чувственное, глубокое и искреннее, что делает его актуальным в наши дни.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Сергей Каргашин
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