Фильм Ефремова победил в конкурсе видеороликов среди зэков

Творение актёра Михаила Ефремова было признано лучшим на всероссийском конкурсе видеороликов среди осуждённых.

Звезда театра и кино отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

Актёр надеялся, что даже в тюрьме он найдёт применение своему таланту, мечтая о том, что ему дадут организовать драматический кружок в колонии. Такой возможности актёру не предоставили, зато позволили приложить свою руку к созданию конкурсного ролика.

Как сообщает Telegram-канал "Baza", Ефремов стал сценаристом фильма "Евангелие от Фёдора" по роману Достоевского "Преступление и наказание". Работа получила приз за лучший монтаж.

Ефремов сам снялся в фильме и привлёк к участию к съёмкам дочь Веру — она исполнила роль Сони Мармеладовой. Девушка отправила видео в колонию.

В фильме снялись товарищи актёра по несчастью и даже работники ИК-4 в Белгородской области, где Ефремов отбывает срок за ДТП со смертельным исходом.

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