EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вице-мэр назвал число кредитов по семейной ипотеке, выданных семьям с первенцем
В Казани сообщили о драках между кондукторами и пассажирами из-за QR-кодов
Лавров прокомментировал применение Украиной комплексов Javelin в Донбассе
Прилучный объяснил, что стало с его лицом: "Перенёс две сложные операции"
Генпрокуратура добивается запрета определённых действий для депутата Рашкина
Песков рассказал, когда Путин сможет опробовать назальную вакцину
У Ольги Бузовой возникли проблемы со здоровьем из-за эмоциональности
Канадцы выступили против планов Украины втянуть Канаду в войну против РФ
Профессор Шарипов: Марине Хлебниковой потребуется пластика и пересадка кожи

Для привитых жителей Челябинска действуют скидки по QR-кодам

Культура

Челябинцы, у которых есть прививка от коронавируса и QR-код, смогут получить скидку в 50% в десять культурных заведений города. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на министерство культуры региона.

Для привитых жителей Челябинска действуют скидки по QR-кодам

"В списке 6 областных театров. Среди них Театр кукол, Молодёжный театр, драматический и оперный театры, Камерный театр, а также театр "Омнибус" в Златоусте. Кроме того, половинную скидку на билет сделавшим прививки и предъявившим QR-код южноуральцам готовы предоставить Челябинская филармония, мультимедийный исторический парк "Россия — Моя история", а также исторический музей Южного Урала и музей изобразительных искусств", — сообщили в министерстве культуры.

Пройти в указанные заведения со скидкой в 50% можно будет только один раз, в период с 22 ноября по 31 декабря.

В ведомстве уточнили, что акция не распространяется на программу "Пушкинская карта".

Для технического осуществление акции было разработано специальное приложение под контролем регионального минцифры.

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В челябинском ТРК разгорелся скандал из-за проверки QR-кодов
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Сергей Каргашин
Последние материалы
Для привитых жителей Челябинска действуют скидки по QR-кодам
Вирусолог объяснила появление ошибочных результатов ПЦР-тестов на коронавирус
Врачи спасают зрение пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой
В летнем сезоне 2021 около 850 тысяч гостей посетили курорт "Роза Хутор"
Вице-мэр назвал число кредитов по семейной ипотеке, выданных семьям с первенцем
В Казани сообщили о драках между кондукторами и пассажирами из-за QR-кодов
Лавров прокомментировал применение Украиной комплексов Javelin в Донбассе
Прилучный объяснил, что стало с его лицом: "Перенёс две сложные операции"
Генпрокуратура добивается запрета определённых действий для депутата Рашкина
Песков рассказал, когда Путин сможет опробовать назальную вакцину
Популярное
Мир. Новости мира
В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае

Представитель Кремля напомнил президенту Турции, где находится центр тюркского мира.

В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Здоровье
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Мир. Новости мира
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
Эврика! - Наука
Куда исчез дельта-штамм COVID-19 в Японии, резко прекратив пятую волну пандемии
Дмитрий Соколов Как балалайка стала секретным оружием России Дмитрий Соколов Любовь Степушова Россия пожинает плоды верной тактики в переговорах с Молдавией Любовь Степушова Андрей Мартынюк Считалочка британцев для Офиса Зеленского: шпион, выйди вон! Андрей Мартынюк
Силовые структуры
WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России
Мир. Новости мира
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
Политика. Новости и аналитика
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников