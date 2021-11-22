Для привитых жителей Челябинска действуют скидки по QR-кодам

Челябинцы, у которых есть прививка от коронавируса и QR-код, смогут получить скидку в 50% в десять культурных заведений города. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на министерство культуры региона.

"В списке 6 областных театров. Среди них Театр кукол, Молодёжный театр, драматический и оперный театры, Камерный театр, а также театр "Омнибус" в Златоусте. Кроме того, половинную скидку на билет сделавшим прививки и предъявившим QR-код южноуральцам готовы предоставить Челябинская филармония, мультимедийный исторический парк "Россия — Моя история", а также исторический музей Южного Урала и музей изобразительных искусств", — сообщили в министерстве культуры.

Пройти в указанные заведения со скидкой в 50% можно будет только один раз, в период с 22 ноября по 31 декабря.

В ведомстве уточнили, что акция не распространяется на программу "Пушкинская карта".

Для технического осуществление акции было разработано специальное приложение под контролем регионального минцифры.

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