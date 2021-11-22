Письмо Екатерины II о необходимости прививок выставлено на аукцион в Лондоне

На аукцион в Лондоне выставлено письмо российской императрицы Екатерины Великой. В нём она рассуждает о необходимости прививок.

Об этом сообщает аукционный дом MacDougalls, подчеркивая, что это письмо является первым известным документом о первой кампании вакцинации в России.

В то время в Имперской России бушевала эпидемия оспы и императрица стала первым вакцинированным против неё человеком в России.

(c)Аукционный Дом MacDougall

Екатерина II написала свои мысли по поводу эпидемии графу Петру Румянцеву во время крымской поездки. В документе императрица объяснила, как должна быть организована кампания по вакцинации на государственном уровне, подчеркнув, насколько она важна для населения.

В октябре 1768 года Екатерина II стала первым человеком в России, которому сделали прививку от оспы в разгар эпидемии, охватившей Россию и Европу. Уровень смертности среди вакцинированных в то время составлял около 2% и был в 20 раз ниже, чем среди невакцинированных.

В то время в рамках кампании вакцинации использовался метод, называемый вариоляцией. Он заключался в том, что у больного человека с помощью ланцета извлекали материал из пустулы, который затем вводили здоровому человеку через небольшие раны в руку или ногу.

Одним лотом с письмом предлагается портрет Екатерины II. Стартовая цена — 0,8-1,2 миллиона фунтов стерлингов. Аукцион состоится 1 декабря в Лондоне.

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