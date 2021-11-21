Литературовед и писательница Мариэтта Чудакова скончалась на 85-м году жизни от коронавируса. Об этом сообщила её дочь Мария Чудакова.
"Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки", — написала она в Facebook.
По словам Марии Чудаковой, о времени и месте прощания с Мариэттой Чудаковой станет известно позже.
Как сообщила в соцсети дочь писательницы, Мариэтту Чудакову госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке 9 ноября с вызванной коронавирусом двусторонней полисегментарной пневмонией. В больнице Чудакова находилась на ИВЛ.
Мариэтта Чудакова родилась в январе 1937 года в Москве. Окончила филфак МГУ. Защитила кандидатскую и докторскую диссертации.
В 1970 году Чудакова стала членом Союза писателей СССР. С 1985 года преподавала на кафедре новейшей русской литературы Литературного института имени М. Горького.
Является автором свыше 200 научных работ и статей в области истории литературы XX века, истории филологической науки и литературной критики.
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