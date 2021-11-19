25 ноября 2021 года в 19:30 на экспериментальной сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится премьера спектакля "Свадьба Кречинского".
Спектакль поставлен по одноимённой пьесе Александра Сухово-Кобылина. К легендарному произведению не ослабевает интерес: поднятые в нём вопросы остаются актуальными и в XXI веке.
Для режиссёра постановки Ани Макеевой — это вторая работа на тему русской свадьбы. Ей интересно исследовать, как в произведениях классической драматургии интерпретируется одно из важнейших событий в жизни каждого. Кто-то вступает в брак по любви, а для кого-то это возможность улучшить своё благосостояние. В новой постановке главный герой — Игрок по жизни. Для Кречинского люди — пешки, и он легко их переставляет по доске судьбы и при необходимости готов скинуть тех, кто ему не нужен. И лишь знакомство с Лидочкой, полной его противоположностью, заставляет взглянуть на этот мир иначе, задуматься и впервые сделать нелёгкий выбор — остаться собой или ответить взаимностью.
"Когда я прочитала эту пьесу в первый раз, Кречинский мне показался каким-то ненастоящим. Мне было сложно представить такого персонажа в современном мире. И я восприняла это как вызов. Кто этот человек сейчас? Какая у него система координат?" — рассказывает Аня Макеева, режиссёр спектакля.
В ролях:
Режиссёр спектакля Аня Макеева — студентка Российского государственного института сценических искусств, курс Андрея Могучего. Дебютный спектакль по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба" был поставлен на сцене Большого драматического театр имени Г. А. Товстоногова. Художник-постановщик — Анастасия Плохих. Композитор — Анастасия Анисимова.
Премьера спектакля 25 и 26 ноября в 19:30, а также 19 декабря в 18:30. Билеты без наценок на сайте театра Российской Армии.
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