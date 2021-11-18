18 ноября на сцене Кремлёвского Дворца рок-группа исполнила мега-микс проверенных временем хитов "А жизнь идёт" и "Прости, Земля", стихи для которых написал Леонид Дербенёв.
"Нам посчастливилось сотрудничать с этим великим песенником и мне особенно приятно, что наше совместное творчество востребовано и сегодня. Стихи Леонида Дербенёва никогда не устареют", — отметил гитарист "Землян" Игорь Романов.
Музыкант золотого состава рассказал, что Дербенёв писал на важные для каждого человека темы: о смысле жизни, о судьбе нашей планеты. "Землян" до сих пор просят исполнить эти старые хиты. Люди тянутся к искреннему, к настоящему.
И действительно творческий союз "Землян" и поэта-песенника был ценен для советских фанатов. Поклонников покорило сочетание глубоких поэтических текстов и молодежных рок-аранжировок.
Леонид Дербенёв по праву заслужил всенародную любовь! Им написано более 2 500 композиций, многие из которых стали народными хитами.
Песни "Есть только миг", "Всё могут короли", "Остров Невезения", "Куда уходит детство", "Этот мир придуман не нами", "Три белых коня". Они звучали в фильмах "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Земля Санникова", "12 стульев" до сих пор заставляют сердце с ностальгией биться чаще.
Вместе с "Землянами" на концерте "Между прошлым и будущим", посвящённому творчеству Леонида Дербенёва, выступили:
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