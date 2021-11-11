Европейцы в восторге от хитов российской рок-группы "Земляне"

На популярном YouTube-канале "Итальянцы by Kuzno Productions" был опубликован ролик, в котором шестерым итальянцам дали прослушать хиты популярных отечественных исполнителей, после чего попросили прокомментировать их выступления.

Слушателям предложили четыре песни:

"Прекрасное далёко" и "Крылатые качели" композитора Евгения Крылатова,

"Генералы песчаных карьеров" группы "Несчастный случай"

и "Трава у дома" группы "Земляне".

Все песни пришлись по душе итальянцам, но особенно они выделили слова и музыку композиции "Трава у дома" в исполнении группы "Земляне", которая хорошо известна на всём постсоветском пространстве. В былые времена под эту песню собирались стадионы, после чего её использовали в не менее культовом советском мультфильме "Ну, погоди!". Сегодня песня является официальным гимном российской космонавтики.

Один из гостей признался, что именно в "Ну, погоди!" он впервые услышал эту композицию, которая сразу ему запомнилась. Остальные итальянцы тоже остались в восторге от легендарной песни. Все без исключения отметили глубокий смысл и хорошую музыку, удивляясь при этом, что данная композиция не стала популярной в Италии.

Впрочем, гости YouTube-шоу при желании смогут вживую услышать не только песню "Трава у дома", но и другие композиции рок-группы "Земляне", которые скоро выступят на церемонии награждения "Золотой граммофон". Накануне основатели группы Владимир Киселёв и Игорь Романов объявили о её воссоединении в классическом составе.