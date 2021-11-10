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Американцы рассказали об отличном от русских восприятии Достоевского

Культура

Американцам произведения Фёдора Михайловича Достоевского не кажутся депрессивными, как русским читателям. Об этом РИА Новости рассказал почётный профессор факультета славянских языков и литературы Маркус Левитт из Университета Южной Калифорнии.

Американцы рассказали об отличном от русских восприятии Достоевского

"В целом я не слышал от своих студентов, чтобы Достоевский казался им слишком депрессивным или тёмным, это те оценки, которые я слышу от своих русских друзей".

Профессор завил о постоянстве интереса учащихся к произведениям Достоевского, объяснив это тем, что автор пишет "о подростковом кризисе веры", с которым часто сталкивается молодёжь.

Левитт рассказал, что наибольшей популярностью в США среди произведений Достоевского пользуются "Братья Карамазовы" и "Преступление и наказание", потому что, по его мнению, они проще для восприятия, чем некоторые другие повести автора, такие как "Идиот" или "Бесы".

"У всех читателей есть сложности в восприятии Достоевского, но это как раз и привлекает. Это касается и понимания религии, и его необычного использования идеологии, и использования им ненадёжных рассказчиков".

Профессор уверен, что активная экранизация произведений Достоевского поможет более широкому кругу американцев познакомиться с творчеством этого русского писателя, а также лучше понимать Россию.

 

 

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