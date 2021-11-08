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Быков о творчестве Пелевина: "В своём жанре это, несомненно, шедевр"

Культура

Писатель Дмитрий Быков, который высоко ставит писательский талант Виктора Пелевина, задался вопросом, почему творчество живого классика стало таким "буддистским".

Быков о творчестве Пелевина: "В своём жанре это, несомненно, шедевр"

Дмитрий Быков решил обсудить с поклонниками Виктора Пелевина, в чём секрет пелевинских книг и почему их так приятно читать.

"Правда ли, что "усталость" и "пустота" книг Пелевина просто отражают состояние общества и зачем вообще читать Пелевина нашим детям, что они из него поймут", — пишет писатель в своём Instagram-аккаунте.

Быков называет Пелевина самым крупным и самым симпатичным российским писателем нашего времени. При этом он считает, что автор "Generation "П"" не пишет, а имитирует роман.

"Это по-своему очень честная позиция, поскольку когда реальность не предлагает материала для литературы, можно гнать пустой продукт, очень профессионально сделанный. И в своем жанре это, несомненно, шедевр", — отмечает литератор.

В 2021 году вышел новый романа Виктора Пелевина "Transhumanism Inc." Дмитрий Быков остался не в восторге от нового произведения коллеги, однако отметил, что у Пелевина будет читать всё, даже если тот опубликует свой "счёт из прачечной". 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Сергей Каргашин
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