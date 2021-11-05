Группа ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет

Легендарная группа ABBA после периода длительного затишья, который составил 40 лет, выпустила новый альбом "Voyage".

В пятницу, 5 ноября, состоялся выход альбома шведских музыкантов. Все желающие уже могут прослушать новые песни, воспользовавшись YouTube, Spotify, iTunes или другими платформами.

Предпоследний альбом группы выходил в 1981 году, после него ABBA не создавала новых шедевров вплоть до этого года. В настоящий момент все меломаны в мире в восторге.

"Спасибо, что ждали", — выразили все четыре музыканта личную благодарность поклонникам на своём официальном сайте.

Следом на портале размещено сообщение:

"ABBA вернулись с "Voyage", их первым студийным альбомом за 40 лет, который выходит сейчас".

Ранее Pravda.Ru писала, что в Стокгольме открылся музей легендарной шведской группы. Посетители, среди прочего, могут посмотреть на костюмы, которые музыканты носили во время концертов. Музей занимает примерно две тысячи квадратных метров.

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