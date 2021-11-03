ШСП и ГИТИС представляют премьеру спектакля "Степь Чехова"

Премьера спектакля "Степь Чехова" состоится 14 ноября 2021 года в 20:00 на сцене "Зимний сад" театра "Школа современной пьесы".

В основе спектакля эскизы студентов режиссёрской мастерской ГИТИСа Иосифа Райхельгауза. Режиссёр Александр Цой.

Мы едем, едем, едем…

Молодые люди, студенты ГИТИСа, прочли повесть Чехова "Степь" — историю мальчика, которого жизнь выбросила из собственного дома навстречу то ли приключениям, то ли испытаниям, то ли соблазнам, то ли взрослению, то ли погибели… И стало им ужасно интересно: а если бы это мне пришлось покинуть родную хату и отправиться куда-то в неизвестность — от родных и близких в неведомые дали в поисках своей судьбы?

Эксперимент с классикой, прочитанной здесь и сейчас, — вот, что такое "Степь Чехова", в постановке "Школы современной пьесы", которую здесь назвали "дорожной историей". И действительно, кинематографический жанр роудмуви оказался невероятно созвучен чеховскому тексту.

"Степь Чехова" — это путь, в который каждый из нас отправляется, однажды покинув родной дом. Путь возмужания, потерь и находок. Герою предстоит пережить самые разные события, пугающие, манящие, криминальные, придающие остроту и вкус жизни. Это и есть — сама жизнь.

В финале героя ждёт фантастическое перевоплощение, раскрывающее загадку дебютного сочинения Антона Павловича Чехова.

Режиссёр Александр Цой:

"Мне интересно исследовать молниеносные метаморфозы мира, которые необратимо меняют нашу жизнь. Нам тоже приходится меняться, подстраиваться, идти на компромиссы, но при этом так важно сохранить то истинное, что можно назвать своим «я»".

Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз:

"Режиссёр, приступая к постановке спектакля, должен увидеть свою тему. Иначе живого спектакля не получится. Для меня "Степь" — это блуждание во Вселенной, которое может закончиться потерей своего "я", а может — обретением. Ведь когда-то и Чехов, не раз пересекавший степные пространства Приазовья, сказал себе: я буду писателем. В спектакле заняты молодые звёзды хита нынешнего театрального сезона "Бешеный хворост": Александр Сеппиус и Рузиль Минекаев. А также артисты театра Евгений Козлов, Ольга Грудяева, Екатерина Лисицына, Виктория Крючкова, Мария Раевская и студенты актёрской мастерской ГИТИС".