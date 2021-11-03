Коллега Игоря Кириллова рассказал, почему диктор и его сын перестали общаться

Диктор Евгений Кочергин, работавший вместе с Игорем Кирилловым и являвшийся его другом, пришёл проводить своего товарища в последний путь. Он поделился с журналистами Starhit проблемами семейной жизни ушедшего из жизни друга.

Евгений Кочергин объяснил, почему знаменитый диктор и его сын перестали общаться друг с другом. По его словам, Кириллов не одобрил выбор жены своего сына, из-за чего отношения между ними полностью прекратились. Кочергин выразил надежду, что легендарный диктор простил своего сына перед тем, как уйти из жизни.

"Я думаю, что Игорь простил его перед смертью, перед вечностью".

У Игоря Кириллова есть ещё и дочь Анна, которая живёт в Германии. У неё не было возможности проводить отца в последний путь и проститься с ним. Телеведущую Ангелину Вовк очень это беспокоит.

"Жаль, что сегодня с нами нет его любимой дочери и внуков, но они далеко. Я по этому поводу очень грущу. Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли близкие люди. Но вот так складывается жизнь. Игорь Леонидович, спасибо вам за всё! Думаю, что Господь простит нам все наши грехи".

Легендарного советского диктора Игоря Кириллова не стало в живых 30 октября. Он долго болел, страдал тромбозом ног, одну из них ему ампутировали. Кириллов был похоронен на Новодевичьем кладбище в столице.

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