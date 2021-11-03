Домогаров прокомментировал слухи о своём уходе из Театра Моссовета

Актёр Александр Домогаров отреагировал на слухи по поводу того, что его собираются уволить из Театра Моссовета.

Информация о возможном уходе артиста ранее появилась в СМИ. Сообщалось, что у Домогарова возник конфликт с новым художественным руководителем театра Евгением Марчелли, и актёр якобы положил на стол руководству заявление "об увольнении по собственному желанию".

Сам Александр Домогаров в беседе изданию "Звезда" дал следующее пояснение этому инциденту:

"Я не ушёл, а взял отпуск на полгода".

Пресс-служба Театра Моссовета также дала комментарий насчёт возможного увольнения Домогарова. Они заявили, что всё нормально, и что никакого заявления на увольнение никто не писал. Представители труппы объяснили, что участие актёра в постановках театра просто приостановлено из-за того, что Домогаров занят в этот период в других своих проектах. В театре сказали:

"У Домогарова сейчас есть проекты на стороне. Поэтому он сейчас временно не играет в спектаклях".

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