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Появились кадры первой после воссоединения репетиции "Землян"

Культура

В Интернет попали кадры первой закрытой репетиции группы "Земляне" с основателями Игорем Романовым и Владимиром Киселёвым.

Появились кадры первой после воссоединения репетиции "Землян"

Музыканты, которые стояли у основ коллектива, порадовали давних поклонников новостями о своём воссоединении. Они выступят на церемонии "Золотого граммофона", которая пройдёт 10 декабря 2021 года.

Владимир Киселёв занял своё прежнее место за ударной установкой, а Игорь Романов взял в руки гитару. Легендарный инструмент с декой в виде ласточкиного хвоста хорошо знаком фанатам группы. "Земляне" были основаны 35 лет назад, но это не мешает рокерам всё также излучать невероятную энергетику и драйв.

Флагманы советского хардрока

На пике славы во времена СССР "Земляне" были самым востребованным коллективом. Никто не мог сравниться с ними по числу концертов, они могли давать по 30 аншлагов ежемесячно. Стоит отметить, что фирма "Мелодия" выпустила невероятное количество пластинок музыкантов — около 20 миллионов экземпляров. Но даже этого было мало и записи всегда были в дефиците.

"Земляне" привлекали к себе внимание современными аранжировками и техническим обеспечением. Именно они первыми в Союзе начали использовать радиомикрофоны, электрогитары и электронные барабаны. За коллективом ездила команда из 40 технических специалистов и 30 человек обслуживающего персонала.

В наше время всё чаще музыкальные коллективы 70-х и 80-х радуют поклонников своими возвращениями. Воссоединение "Землян" не стало исключением — фанаты всех поколений с нетерпением ждут выступления на "Золотом граммофоне". Но Владимир Киселёв пока не готов озвучивать будущие планы коллектива.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Сергей Каргашин
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