"Два билета в Милан" — премьера в Театре Армии

29 октября 2021 года на сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится премьера спектакля "Два билета в Милан" в честь юбилея народной артистки СССР Людмилы Алексеевны Чурсиной.

Спектакль "Два билета в Милан" поставлен по пьесе "Последний романс" американского драматурга Джо ДиПьетро, которая виртуозно исследует отношения между мужчинами и женщинами в их золотые годы.

"Любовь — дар, который необходимо беречь. Он даётся человеку как награда, как источник силы, как исполнение желаний. Мы открываем этот драгоценный дар в себе и бережём его, чтобы выжить. Стремиться обрести это счастье никогда не поздно", — делится Алексей Серов, режиссёр спектакля.

Главную роль Кэрол Рэйнольдс исполнит народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Ей предстоит создать образ женщины за 70, с богатым внутренним миром и фантазией, с юмором и даже некоторым озорством. Её героиня сохранила женскую привлекательность, обаяние, любовь к жизни, и в глубине души продолжает верить в чудо, которое может ещё случиться в её жизни.

В спектакле также сыграют народный артист России Александр Дик, заслуженная артистка России и Азербайджана Валентина Асланова и Илья Артамонов.

Режиссёр спектакля — Алексей Серов , за плечами которого свыше ста спектаклей.

, за плечами которого свыше ста спектаклей. Над сценографией работает заслуженный художник России Эмиль Капелюш , работы которого хорошо известны в России, Европе, США, Китае и Южной Корее.

, работы которого хорошо известны в России, Европе, США, Китае и Южной Корее. Художник по костюмам — Яна Глушанок , лауреат премии "Золотой софит".

, лауреат премии "Золотой софит". Композитор — Лариса Казакова, сочинившая музыку к более полусотне спектаклям и проектам в разных городах России.

Ближайшие спектакли зрители могут увидеть 29 и 30 октября в 19:00, а также 2 и 23 ноября в 19:00. Билеты без наценок на сайте театра Российской Армии.