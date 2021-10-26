"Два билета в Милан" — премьера в Театре Армии

29 октября 2021 года на сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится премьера спектакля "Два билета в Милан" в честь юбилея народной артистки СССР Людмилы Алексеевны Чурсиной.
Спектакль "Два билета в Милан" поставлен по пьесе "Последний романс" американского драматурга Джо ДиПьетро, которая виртуозно исследует отношения между мужчинами и женщинами в их золотые годы.
"Любовь — дар, который необходимо беречь. Он даётся человеку как награда, как источник силы, как исполнение желаний. Мы открываем этот драгоценный дар в себе и бережём его, чтобы выжить. Стремиться обрести это счастье никогда не поздно", — делится Алексей Серов, режиссёр спектакля.
Главную роль Кэрол Рэйнольдс исполнит народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Ей предстоит создать образ женщины за 70, с богатым внутренним миром и фантазией, с юмором и даже некоторым озорством. Её героиня сохранила женскую привлекательность, обаяние, любовь к жизни, и в глубине души продолжает верить в чудо, которое может ещё случиться в её жизни.
В спектакле также сыграют народный артист России Александр Дик, заслуженная артистка России и Азербайджана Валентина Асланова и Илья Артамонов.
Ближайшие спектакли зрители могут увидеть 29 и 30 октября в 19:00, а также 2 и 23 ноября в 19:00. Билеты без наценок на сайте театра Российской Армии.
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