29 и 30 октября на основной сцене театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" Сергей Газаров представит свой первый спектакль в качестве руководителя театра — "Балалайкин и К".
Для постановки режиссер выбрал пьесу Сергея Михалкова по сатирическому роману "Современная идиллия" Салтыкова-Щедрина.
При этом злободневных аллюзий и современных метафор режиссер хочет избежать.
"Наш театр не занимается ни политикой, ни сатирой. Мы не занимаемся ничем обличительным. В этом материале есть вещи гораздо интереснее. Это человек с его страхами, проблемами. Нам важно понять, каким образом он решает эти проблемы, как он их перешагивает и через что переступает. Как уговаривает сам себя, а потом и вовсе убеждает", — говорит Сергей Газаров.
Над созданием художественной палитры, которой предстоит выразить оттенки трансформации личности, пороков и страстей, работает звёздная команда.
В главных ролях в спектакле заняты Сергей Чонишвили, Анатолий Кот, Сергей Климов, Сергей Серов, Альберт Хасисиев, Алексей Анненков и другие.
Первые показы пройдут 29 и 30 октября. В ноябре "Балалайкина и К" можно увидеть 7, 13, 19 и 28 числа.
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