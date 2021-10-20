"Балалайкин и К": большая премьера на основной сцене театра Джигарханяна

29 и 30 октября на основной сцене театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" Сергей Газаров представит свой первый спектакль в качестве руководителя театра — "Балалайкин и К".

Для постановки режиссер выбрал пьесу Сергея Михалкова по сатирическому роману "Современная идиллия" Салтыкова-Щедрина.

При этом злободневных аллюзий и современных метафор режиссер хочет избежать.

"Наш театр не занимается ни политикой, ни сатирой. Мы не занимаемся ничем обличительным. В этом материале есть вещи гораздо интереснее. Это человек с его страхами, проблемами. Нам важно понять, каким образом он решает эти проблемы, как он их перешагивает и через что переступает. Как уговаривает сам себя, а потом и вовсе убеждает", — говорит Сергей Газаров.

Сергей Газаров

Над созданием художественной палитры, которой предстоит выразить оттенки трансформации личности, пороков и страстей, работает звёздная команда.

Пластикой и хореографией, а она в спектакле имеет ключевое значение, занимается Сергей Землянский .

. Костюмы героев создаёт художник Мария Боровская . Премьерный спектакль не первая совместная работа художницы с Сергеем Газаровым.

. Премьерный спектакль не первая совместная работа художницы с Сергеем Газаровым. Автором сценического пространства, как называют его создатели спектакля — "пространством игры", при этом не обозначенным никакой конкретной эпохой, выступает художник Владимир Арефьев.

В главных ролях в спектакле заняты Сергей Чонишвили, Анатолий Кот, Сергей Климов, Сергей Серов, Альберт Хасисиев, Алексей Анненков и другие.

Первые показы пройдут 29 и 30 октября. В ноябре "Балалайкина и К" можно увидеть 7, 13, 19 и 28 числа.