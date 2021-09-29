В начале спектакля с участием Михалкова на сцену свалилась труба

Несмотря на инцидент, Никита Михалков продемонстрировал поразительную невозмутимость. Знаменитый режиссёр и актёр не прервал спектакль, а продолжил играть, как ни в чём не бывало.

В СМИ склонны преувеличивать опасность отвалившейся декорации.

В пресс-службе МХАТа имени Горького объяснили, что труба действительно упала в начале действия спектакля "Двенадцать", однако она свалилась далеко от играющих актёров, поэтому никто не пострадал.

"Кусочек трубы упал на авансцену. Слава богу, упал далеко от актеров. Никаких "у ног" или "в сантиметре" от актеров, к счастью, не было. Технический элемент упал рядом с рампой, довольно далеко от артистов и Никиты Сергеевича. — цитирует слова руководителя пресс-службы Центра театра и кино "Комсомольская правда".

Такой же версии придерживаются во МХАТе им. Горького. Там объяснили, что на сцену сверху упал кусок облегченной металлической трубы для отвеса мягких декораций.

Никиту Сергеевича происшествие не отвлекло от работы. Наоборот, он использовал упавшую трубу в качестве подходящей декорации для своей постановки.

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