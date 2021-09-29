EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Симферопольского тренера-педофила осудили на 13 лет
Group-IB не считает основателя компании виновным в госизмене
Названы страны с наибольшей заболеваемостью "ковидом"
Билан внёс свою лепту в спасение истощённых животных из Ногинска
В США рассказали, как Путин специально кашлял на Трампа
Татьяна Брухунова высказалась о верности
Политолог: соседи могут разделить территорию Украины
Явлинский рассказал, как перенёс операцию на сердце
В Киеве обрадовались закрытию YouTube-каналов RT

В начале спектакля с участием Михалкова на сцену свалилась труба

Культура

Несмотря на инцидент, Никита Михалков продемонстрировал поразительную невозмутимость. Знаменитый режиссёр и актёр не прервал спектакль, а продолжил играть, как ни в чём не бывало.

В начале спектакля с участием Михалкова на сцену свалилась труба

В СМИ склонны преувеличивать опасность отвалившейся декорации.

В пресс-службе МХАТа имени Горького объяснили, что труба действительно упала в начале действия спектакля "Двенадцать", однако она свалилась далеко от играющих актёров, поэтому никто не пострадал.

"Кусочек трубы упал на авансцену. Слава богу, упал далеко от актеров. Никаких "у ног" или "в сантиметре" от актеров, к счастью, не было. Технический элемент упал рядом с рампой, довольно далеко от артистов и Никиты Сергеевича. — цитирует слова руководителя пресс-службы Центра театра и кино "Комсомольская правда".

Такой же версии придерживаются во МХАТе им. Горького. Там объяснили, что на сцену сверху упал кусок облегченной металлической трубы для отвеса мягких декораций.

Никиту Сергеевича происшествие не отвлекло от работы. Наоборот, он использовал упавшую трубу в качестве подходящей декорации для своей постановки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Спектакль Никиты Михалкова "12". Основной разбор.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Сергей Каргашин
Последние материалы
Почему женщины боятся лазерной эпиляции: пять досужих вымыслов
Group-IB не считает основателя компании виновным в госизмене
Названы страны с наибольшей заболеваемостью "ковидом"
Билан внёс свою лепту в спасение истощённых животных из Ногинска
Почему "кесарята" отличаются от других младенцев
В США рассказали, как Путин специально кашлял на Трампа
Это неизменно: Сербия всегда надеется на помощь России
Татьяна Брухунова высказалась о верности
Политолог: соседи могут разделить территорию Украины
Явлинский рассказал, как перенёс операцию на сердце
Популярное
Мир. Новости мира
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек

По словам представителей мировой "элиты", из семи миллиардов землян шесть миллиардов будет отсеяно. Им позволят существовать, не мешая "золотому миллиарду"...

Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Новости Украины
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Здоровье
Глава Минздрава РФ: "У перенёсших COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни"
Политика. Новости и аналитика
Генерал Москаль: для Украины есть более серьёзная угроза, чем "Северный поток-2"
Ирина Шлионская Дальше будет проще: как начать разговор с незнакомцем Ирина Шлионская Ирина Гусакова Топ-9 продуктов для снятия стресса Ирина Гусакова Усам Оздемиров "Чёрный лебедь" вьётся над США Усам Оздемиров
Здоровье
Доктор Евдокименко: при артрозе суставов помогает только гимнастика
Здоровье
Естественный отбор: биолог рассказала, сколько лет жизни "отнимет" COVID-19
Польша жалуется на дефицит украинцев
Новости Европы
Польша жалуется на дефицит украинцев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников