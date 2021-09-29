Михалков оценил шансы отечественных картин получить "Оскар"

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков объяснил, что премия американской киноакадемии "Оскар" руководствуется политическими принципами, поэтому российский кинопродукт не может рассчитывать на объективную оценку Запада.

Маститый режиссёр убеждён, что российским фильмам бессмысленно участвовать в политизированном конкурсе.

Об этом Никита Сергеевич заявил в кулуарах международного кинофестиваля "Жемчужина Шёлкового пути" в Ташкенте.

Михалков отметил, что шансы заявить о себе на американской премии равны нулю.

"Никакие. Потому что "Оскар" уже стал никаким", — ответил режиссёр на вопрос о том, какие отечественные ленты могли бы получить премию в этом году.

Михалков признал, что кому-то необходимо участвовать в этой премии, однако там всё решает политика.

Ранее Михалков объяснил, что никогда не стремился получить престижную кинопремию. Его картина "Утомленные солнцем" в 1995 году получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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