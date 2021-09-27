Умер кинокритик Кирилл Разлогов

Президент российской Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов скончался на 76-м году жизни.

Как сообщила ТАСС дочь киноведа Анастасия Разлогова, Кирилл Разлогов умер 26 сентября. Причиной смерти кинокритика собеседница агентства назвала проблемы с сердцем.

Заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Разлогов родился в мае 1946 года в Москве. В 1969 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ.

С 1993 года вёл научно-популярные телепрограммы о киноискусстве, в том числе «Киномарафон», «Век кино», «От киноавангарда к видеоарту» и «Культ кино».

С 1999 года Кирилл Разлогов был программным директором Московского международного кинофестиваля. В 2009 году возглавлял жюри Второго Санкт-Петербургского международного молодёжного кинофестиваля.

Кинокритик является автором почти двух десятков книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.

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